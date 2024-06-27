В оккупированном Мариуполе ночью слышали взрывы: предварительно, есть «прилет» рядом с городом

Село Агробаза, где мог быть «прилет». Фото: Google Maps

Ночью 27 июня в оккупированном Мариуполе слышали взрывы. Об этом сообщают местные жители.

Согласно сообщениям людей в мариупольских чатах, взрывы прогремели примерно в три часа ночи. Их слышали во многих районах города.

По словам некоторых, звук был похож на падение бомб. Пишут, что «прилетело» в село Агробаза под Мариуполем.

Оккупационные власти Мариуполя происшествие не комментировали.

Напомним, что в захваченном Мариупольском порту Росгвардия обустроила военную базу.