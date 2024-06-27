В оккупированном Мариуполе ночью слышали взрывы: предварительно, есть «прилет» рядом с городом

Ночью 27 июня в оккупированном Мариуполе слышали взрывы. Об этом сообщают местные жители.
Согласно сообщениям людей в мариупольских чатах, взрывы прогремели примерно в три часа ночи. Их слышали во многих районах города.
По словам некоторых, звук был похож на падение бомб. Пишут, что «прилетело» в село Агробаза под Мариуполем.
Оккупационные власти Мариуполя происшествие не комментировали.
Напомним, что в захваченном Мариупольском порту Росгвардия обустроила военную базу.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях