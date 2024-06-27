В окупованому Маріуполі вночі чули вибухи: попередньо, є «приліт» поряд із містом

Село Агробаза, де міг бути «приліт». Фото: Google Maps

Вночі 27 червня в окупованому Маріуполі чули вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Згідно з повідомленнями людей у маріупольських чатах, вибухи пролунали приблизно о третій ночі. Їх чули у багатьох районах міста.

За словами деяких, звук був схожий на падіння бомб. Пишуть, що «прилетіло» до села Агробаза під Маріуполем.

Окупаційна влада Маріуполя подію не коментувала.

Нагадаємо, що у захопленому Маріупольському порту Росгвардія облаштувала військову базу.