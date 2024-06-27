В окупованому Маріуполі вночі чули вибухи: попередньо, є «приліт» поряд із містом

Вночі 27 червня в окупованому Маріуполі чули вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.
Згідно з повідомленнями людей у маріупольських чатах, вибухи пролунали приблизно о третій ночі. Їх чули у багатьох районах міста.
За словами деяких, звук був схожий на падіння бомб. Пишуть, що «прилетіло» до села Агробаза під Маріуполем.
Окупаційна влада Маріуполя подію не коментувала.
Нагадаємо, що у захопленому Маріупольському порту Росгвардія облаштувала військову базу.
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