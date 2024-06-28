Росія завдала 2 367 ударів по 13 населених пунктах Донеччини: наслідки

Росія завдала 2 367 ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Фото: Нацполіція

Поліція Донецької області задокументувала наслідки російської агресії: п'ять загиблих і 20 поранених жителів на Донеччині, в тому числі двоє дітей, окупанти завдали 2 367 ударів по регіону. Про це йдеться у заяві правоохоронців Донеччини.



«Протягом доби Росія завдала по регіону 2 367 ударів. Бомбардувань зазнали 13 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Селидове, Сіверськ, Торецьк, селища Гродівка, Дружба, Зарічне, Нью-Йорк, Північне, села Дачне, Карлівка, Ясенове», — повідомили в Нацполіції.

Результати обстрілів Донецької області російськими окупантами. Фото: Нацполіція

За даними поліцейських, росіяни пошкодили 60 цивільних об'єктів: 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанцію, автомобілі та ЛЕП.



На Селидове окупанти скинули авіабомбу КАБ-500. Поранені шестеро жителів, з них двоє дітей. Пошкоджені сім багатоквартирних та п'ять приватних будинків, а також чотири адмінбудівлі.

Результат обстрілів на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція

По селу Ясенове росіяни вдарили з ОТРК «Іскандер-М» — одну людину вбили та одну поранили, пошкодили фермерське господарство.



Зазначається, що Курахове противник накрив із РСЗВ «Ураган» — двоє цивільних загинули, двоє травмовані. Пошкоджено два магазини та автостанція.



«Торецьк перебуває під безперервним вогнем: російські терористи вгатили по місту трьома авіабомбами КАБ-250 та з артилерії. Є загиблий, троє жителів зазнали поранень. Пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирних і 7 приватних будинків», — пояснили правоохоронці.

Результат обстрілів на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція

У Сіверську артилерійський удар забрав життя однієї людини, також зруйнував будинок.



Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» у Дачному двоє людей травмовані, пошкоджені 10 приватних осель. Ще троє поранених — у Північному, двоє — у Нью-Йорку, один — у Гірнику.

Результати обстрілів Донецької області російськими окупантами. Фото: Нацполіція

Раніше військові 24-ї ОМБр імені короля Данила показали, як окупанти б'ють по Часовому Яру з важких вогнеметних систем «Солнцепек».