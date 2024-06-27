Российские войска бьют по Часов Яру из «Солнцепека» — украинские военные показали обстановку

Российская армия продолжает буквально испепелять украинские города в Донецкой области. Военные 24 ОМБр имени короля Даниила показали, как оккупанты бьют по Часов Яру тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек».
В бригаде подчеркнули, что самые ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец — Донбасс.
«Чтобы выбить оттуда украинских военных, оккупанты стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, использующие термобарические боеголовки, имеют существенный "сокрушительный эффект" из-за значительно более мощной силы поражения и взрывной волны, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера», — сообщила 24 ОМБр имени короля Даниила.
Также бригада показала на фото момент эвакуации раненых военнослужащих.