Экс-помощника депутата Бундестага лишили гражданства за работу на ФСБ

Пророссийский пропагандист Владимир Сергиенко перед Бундестагом. Фото: Telegram / Владимир Сергиенко

Согласно решению немецкого суда, Владимир Сергиенко обманным путем получил гражданство Германии, скрыв свой российский паспорт в процессе натурализации. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.



В своем заявлении в 2019 году он указал, что у него есть только гражданство Украины. Сергиенко, бывший украинский политтехнолог, имеющий немецкое гражданство, переписывался со своим куратором, полковником ФСБ Ильей Вечтомовым.



В переписке Сергиенко отчитывался о проделанной работе, обсуждал с Вечтомовым, отвечающим за вопросы, связанные с Украиной, свое финансирование из Москвы, а также дальнейшие действия.