Колишнього помічника депутата Бундестагу позбавили громадянства за роботу на ФСБ

Згідно з рішенням німецького суду, Володимир Сергієнко обманом отримав громадянство Німеччини, приховавши свій російський паспорт у процесі натуралізації. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
У заяві 2019 року він зазначив, що має лише громадянство України. Сергієнко, колишній український політтехнолог, який отримав німецьке громадянство, листувався зі своїм куратором, полковником ФСБ Іллею Вечтомовим.
У листуванні Сергієнко звітував про виконану роботу, обговорював із Вечтомовим, відповідальним за український напрямок, своє фінансування з Москви, а також подальші дії.
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