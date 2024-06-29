В Украине силы ПВО сбили все БПЛА

Сегодня ночью, 29 июня, в очередной раз российские войска ударили по территории Украины ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«В ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал 10-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Приморско-Ахтарск — РФ», — отметил он.

По словам Олещука, в результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 «шахедов» сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.



Ранее мы писали, что российские войска днем 28 июня нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре.