В Україні сили ППО збили усі БПЛА

Сьогодні вночі, 29 червня, вкотре російські війська атакували територію України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«У ніч проти 29 червня 2024 року противник атакував 10 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — зазначив він.

За словами Олещука, внаслідок бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 «шахедів» збиті в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.



Раніше ми писали, що російські війська вдень 28 червня завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі.