Армія РФ активізувала штурми на Торецькому напрямку, найгарячіший напрямок — Покровський

На ранок на фронті вже сталося 37 бойових зіткнень. Росіяни активно діють на Торецькому напрямку, проте найгарячішим напрямком залишається Покровське. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Сьогодні станом на цей час сталося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаударів 35 КАБами та 25 ударів дронами-камікадзе, 630 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на фронті така:



На Харківському напрямку наразі сталося шість атак окупантів у районі Вовчанська. Дві — відбиті, зіткнення в чотирьох локаціях тривають. Ситуація контрольована.



На Куп'янському напрямі продовжується атака наших позицій у районі Стельмахівки. Ситуація контролюється.



На Сіверському напрямку вже відбито два ворожі штурми, але три спроби загарбників просунутися вперед у Спірного та Виїмки тривають.



На Краматорському напрямку з початку доби сталося п'ять бойових зіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, ведуться бойові дії в районі Часового Яру. Російські окупанти успіху не мають.



Армія РФ активно діють на Торецькому напрямі — сьогодні намагається витіснити Сили оборони з позицій поблизу Торецька. Триває бій у трьох локаціях.



Особливо активним противник залишається на Покровському напрямі. Вже з початку доби зробив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресу та Сокола. Із них чотири ще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.



На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем сил оборони. Ще п'ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат.



На Времівському напрямі ЗС РФ намагаються просунутися у районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.



Оріхівський напрямок. Наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки.



Раніше ми писали, що 29 червня вкотре російські війська вдарили територією України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі.