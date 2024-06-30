В так называемой «ЛНР» плата за комуслуги увеличится в среднем на 10%

С понедельника, 1 июля, в так называемой «ЛНР» произойдет увеличение коммунальных тарифов, несмотря на отсутствие элементарных услуг ЖКХ и общее обнищание местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«1 июля ежемесячный платеж за коммунальные услуги увеличится в среднем на 10%», — отметил он.



Как отмечается, в соответствии с доведенным планом рост тарифов для населения с 01.07.2024 на территории оккупированной Луганской области составит:

электроэнергия — на 16,7%;

услуги теплоснабжения — на 8,1%; х

холодное водоснабжение — на 9,0%;

водоотведение на 6,0%;

услуги в сфере обращения с ТКО — на 4,7%.

В Центре национального сопротивления отметили, что россияне повышают коммунальные тарифы, чтобы нарастить темпы паспортизации.



Ранее мы писали, что 27 июня фейковый «Народный Совет ЛНР» на заседании принял «закон», согласно которому местные коллаборанты – служащие «силовых ведомств» и работники «социальной сферы» – в приоритетном порядке будут претендовать на «бесхозяйственное» жилье.