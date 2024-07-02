РФ за сутки более 30 раз обстреляла Донецкую область — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские войска 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом оказались три района, в результате этого десятки поврежденных домов, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Кураховской громаде 1 человек погиб и 4 ранены в Новодмитровке; 1 человек ранен в Кураховке; повреждены 2 дома в Островском и 3 в Горняке. В Украинске Селидовской громаде 2 человека погибли и 13 ранены, повреждены 22 частных дома, 12 многоэтажек, 5 админзданий и 2 инфраструктурных объекта.



Краматорский район. В Заречном Лиманской ТГ 1 человек ранен, 1 дом разрушен и 1 поврежден. В Константиновке повреждены 2 дома и 2 инфраструктурных объекта. В Катериновке Ильиновской ТГ повреждено 8 объектов.



Бахмутский район. В Торецкой ТГ 3 человека ранены в Сухой Балке и 1 в Нью-Йорке, повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской ТГ повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения. В Северске поврежден дом.



Ранее мы писали, что российская армия 1 июля атаковала село Новодмитровка Кураховской громады Донецкой области. В результате удара погибла пенсионерка, также получили ранения четверо людей, среди них — ребенок.