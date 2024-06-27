«Говорят, что время лечит. Но не в этот раз»: годовщина кровавого удара по кафе в Краматорске

На месте удара по кафе в Краматорске спустя год. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

27 июня 2023 года российская армия ударила ракетами «Искандер» по кафе RIA Pizza в центре Краматорска, Донецкой области. В результате атаки погибли 13 человек, 59 человек были ранены. Спустя год «Новости Донбасса» поговорили с выжившими и свидетелями о пережитой трагедии и боли утраты.





«Это было мгновение»

Арсений — один из выживших после обрела. Он работал официантом в этой пиццерии. «Я был в смене с девочкой. Но в этот день было как-то очень не по себе. Я постоянно хотел куда-то уйти», — вспоминает молодой человек в беседе с «Новостями Донбасса».



Журналистка Алена Грамова находилась всего в 20 метрах от эпицентра взрыва. Им с друзьями повезло: их защитила стена, отделяющая летнюю площадку от главного зала. В момент удара в заведении находилось порядка 100 человек.



«Сказать о том, что мы слышали какой-то взрыв… Нет, это было мгновение. Это был достаточно мощный хлопок. Но при этом это не те взрывы, которые мы привыкли слышать, находясь на расстоянии попадания ракеты или какого-либо снаряда. И после этого хлопка просто полетели стекла, полетели деревянные рамы от окон. Мы находились, скажем так, в центре заведения. Оно состоит из трех частей: летняя площадка, потом такая серединка, и потом уже ресторан», — рассказала «Новостям Донбасса» журналистка.

Журналистка Алена Грамова находилась в кафе во время обстрела. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Алена Грамова говорит, что видела в кафе гражданских людей, среди которых были иностранцы. До взрыва в заведении царила спокойная атмосфера.



«И вот этот хлопок, после которого мы понимали, что может произойти еще один. Мы пытались найти выход из заведения. Почему-то думали, что нужно спрятаться внутри заведения и попытались туда зайти. Но был обвален вход. Мы побежали в обратную сторону — и все это по стеклу, по всяким деталям фасада заведения, которое уже было обвалено. Нашли другой выход: дверь была заблокирована пластиковая дверь. Мы ее выбили и уже лезли через саму эту часть, где находилось стекло», — вспоминает девушка.



Арсений говорит, что ему повезло, так как на него упала сравнительно легкая ограда, а не плита. «Возле меня еще было двое официантов и управляющий, который погиб», — добавил парень.

Арсений выжил после обстрела кафе в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Часть людей пытались самостоятельно выбраться из-под завалов, пробираясь сквозь поднявшееся облако пыли, в поисках безопасного места.



«Шоковое состояние, не понимаешь, куда бежать, все дрожит. Но при этом, понимая, что мне нужно это зафиксировать, я достала телефон и начала снимать те самые шокирующие первые кадры», — вспоминает журналистка Алена Грамова.

Кафе RIA PIZZA в Краматорске на следующий день после ракетного удара. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса



Погибло много молодых

Тут же на место происшествия из разных уголков города и области начали съезжаться экстренные службы.



«Наш экипаж был одним из первых, прибывших на место ужасного события. Зайти в заведение, конечно же, было невозможно, потому что были обрушены стены. Решили подняться наверх через крышу кафе. Залезли на крышу, точнее на то, что от нее осталось. Было слышно, что под завалами находятся люди, потому что некоторые просили помощи, были слышны крики от боли, — рассказывает «Новостям Донбасса» помощник командира батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Дмитрий Кальянов. — Силами наших парней перевернули две или три плиты. Очень сложно было их перевернуть, потому что одна на другой лежали. Потратили, пожалуй, минут 20 на то, чтобы их перевернуть. Вытащили женщину… Вернее, возможно было достать только по пояс, потому что ниже она была зажата плитами, потребовалась специальная техника. Я дал ей свою каску для защиты. После чего приехала специальная техника и эту женщину извлекли. Слава Богу, у нее там серьезных травм не было, женщину спасли. Это первое спасение в данном заведении, оно запомнилось на всю жизнь».

Помощник командира батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Дмитрий Кальянов. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Также спустя 40 минут после обрушения конструкции удалось спасти и Арсения.



«Когда начали доставать людей, к сожалению, было много погибших и много раненых. И среди этих людей, что особенно причиняло боль, было очень много молодежи, работавшей в этом заведении. И эти люди погибли. Морально было очень тяжело на это смотреть, когда ты достаешь из-под завалов девушку или парня, а они такие молодые и погибли в результате этих страшных обстрелов», — признается Дмитрий Кальянов.



Пока спасатели старались как можно скорее разобрать завалы, возле места обстрела собиралось все больше небезразличных жителей и гостей города.



«Кто-то привозил воду, кто-то привозил чаи, печенье, турникеты (современные жгуты для остановки кровотечения — прим. ред.). Видимо, оно и не очень было нужно, но люди это делали, потому что после начала войны стали более сплоченными и хотели помочь, делали это от всей души», — вспоминает в разговоре с «Новостями Донбасса» житель Краматорска Андрей.

Житель Краматорска Андрей. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Спасательная операция длилась 36 часов и живыми из-под завалов вытащили 11 людей. К сожалению, 13 человек погибли, 59 получили ранения.

«Здесь погибло несколько моих знакомых, с которыми я вырос, с которыми я общался. Они оставались в этом городе даже после начала войны — вывезли свои семьи и продолжили здесь работать», — делится Андрей.



Работавший в кафе официантом Арсений говорит, что его погибшие коллеги были добрыми и отзывчивыми. «С одной девочкой, которая погибла, я был с самого детства: мы с ней вместе в садик ходили, в школу, дружили», — добавляет он.



По словам молодого человека, он часто вспоминает погибших коллег. А разрушенное обстрелом кафе было знаковым местом для многих жителей и гостей Краматорска.



«Кафе "РИА" — это было то место, которое действительно упрощало жизнь для очень многих людей. Кроме того, давало глоток надежды, отвлекало от ситуации, которая происходит в Украине», — подчеркивает Алена Грамова.



«Здесь я познакомился со своей женой. К сожалению, после обстрела, этого места не стало. Но оно обязательно возродится после нашей победы», — верит житель Краматорска Андрей.



В восстановление кафе верит и Арсений: «В любом случае, это место отстроят и там снова появится кафе. И опять все туда пойдут. Рано или поздно это случится, оно не будет стоять в разрухе посреди города».

Кафе RIA PIZZA в Краматорске на следующий день после ракетного удара. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Неутихающая боль

Пережить боль и утрату спустя год люди все еще не могут и стараются не вспоминать тот черный день.



«Пришла ли я после этого в себя? Наверное, моя семья, моя работа, мои друзья помогают потихоньку об этом забывать. Потому что я буквально несколько дней назад вспомнила о том, что впереди годовщина этого события, пережитого нами. Годовщина людей, которых не стало по причине вот такого вот зверского поступка. Потому что многих этих молодых ребят, которые работали в этом заведении, мы знали», — делится Алена Грамова.



«Каждый такой прилет по моему городу оставляет глубокие раны, которые никогда не заживут, остаются на всю жизнь. Говорят, что время лечит. Но, пожалуй не в этот раз, не в этом случае. Это такая личная драма всех краматорчан, которая может произойти где угодно и с кем угодно», — говорит Андрей.



После обстрела был арестован за наведение ракеты завербованный Россией житель Краматорска — Владимир Синельник. Суд приговорил его к пожизненному заключению.



Но главными виновниками трагедии остается военно-политическое руководство РФ. Поэтому пострадавшие жители Краматорска желают справедливого наказания для тех, кто развязал кровавую войну и продолжает ежедневно совершать подобные преступления.

«Наказание? Ну, наказание должно быть однозначным. Я просто верю в справедливость. В то, что она должна восторжествовать. Просто если говорить о всех этих "замечательных" подвигах Российской Федерации, то хочется верить, что виновные понесут наказание. И смерть людей, и трагедии, и боли будут не напрасными», — резюмировала выжившая после обстрела журналистка Алена Грамова.