РФ атаковала Черниговскую область: есть «прилет» в энергообъект, без света почти 6 тысяч потребителей

В Черниговской области сегодня ночью, 4 июля, продолжалась воздушная тревога более пяти часов. Известно, что регион был атакован с помощью ударного дрона-камикадзе, есть информация о «прилете» в энергообъект. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«Вражеский шахед попал в один из объектов области», — отметил он.



По словам Чауса, в результате атаки без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением света.



Ранее мы писали, что в ночь на 4 июля 2024 года Россия атаковала территорию Украины 22 ударными БпЛА «Shahed-131/136» из Курской области.