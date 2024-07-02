РФ за добу понад 30 разів обстріляла Донецьку область — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські війська 34 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударом опинилися три райони: пошкоджені десятки будинків, є жертви та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ситуація в регіоні така:



Покровський район. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Новодмитрівці; 1 людина поранена у Курахівці; пошкоджені 2 будинки в Острівському і 3 у Гірнику. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 13 поранені, пошкоджені 22 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти.





Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ 1 людина поранена, 1 будинок зруйнований і 1 пошкоджений. У Костянтинівці пошкоджені 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 8 об'єктів.



Бахмутський район. У Торецькій ТГ 3 людини поранені у Сухій Балці і 1 у Нью-Йорку, пошкоджені 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджений будинок.



Раніше ми писали, що російська армія 1 липня атакувала село Новодмитрівка Курахівської громади Донецької області. Внаслідок удару загинула пенсіонерка, також дістали поранення четверо людей, серед них дитина.