Главное за день: Днепр, Харьков - массовые обстрелы. Удар по складу боеприпасов в Донецке

Политика



США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который включает ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения. При этом, представительница Белого дома Карин Жан-Пьер не назвала общей стоимости нового транша помощи.



Общество



По данным Офиса генпрокурора, более 110 украинских военных были казнены уже после сдачи в плен. Российские военные убили их уже в местах несвободы.



В России собираются тайно похоронить убитых украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Родным не сообщают ни время погребения, ни место, сообщает Медийная инициатива по правам человека. Тиграна и Никиту убили 24 июня прошлого года в Бердянске. С того времени родным не отдают их тела.



В Праге судят 27-летнего чеха Филиппа Симана, воевавшего добровольцем в ВСУ. Его обвиняют в незаконной службе украинской армии и в мародерстве на войне. По словам прокурора Мартина Белего, Симан вступил в украинский добровольческий батальон «Карпатська Січ» в конце марта 2022 года. У него не было разрешения от президента воевать в иностранной армии — а такой документ необходим для всех граждан Чехии, кто хочет идти на военную службу за границу.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты полностью уничтожили микрорайон «Канал» в Часов Яре. Дальнейшее удержание в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому выход ВСУ из микрорайона является логичным, хотя и трудным решением.



Российские войска совершили комбинированную атаку на Днепр. Силам ПВО удалось сбить одну из трех крылатых ракет «Искандер-К», все четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и все пять БПЛА Shahed. Вместе с тем есть попадания. Согласно данным спутников NASA, после российской атаки начался пожар на заводе «Южмаш». Также поврежден торговый центр поблизости. Погибли четыре человека, 53 ранены.



Днем российские войска обстреляли Харьков. По состоянию на 22:00 известно о 14 пострадавших. Среди них младенец и двое детей 8 лет.



ВСУ нанесли удар по командному пункту группировки войск «Днепр» ВС РФ в пригороде оккупированного Геническа Херсонской области. В качестве командного пункта использовалось двухэтажное административное здание. Пять российских военнослужащих погибли, еще 12 – получили ранения. По предварительной информайии был ранен командующий группировкой войск «Днепр», генерал-полковник Михаил Теплинский.



В Буденновском районе оккупированного Донецка вечером после обстрела загорелся склад российских боеприпасов. Как сообщили местные жители, произошла повторная детонация — снаряды несколько раз хаотично разлетались. По предварительной информации, пожар — на улице Светлого пути. Там находится, кроме прочего, бывшее арт-пространство «Изоляция», на территории которого оккупанты обустроили колонию для пленных.



Кроме этого, в результате обстрела в Петровском районе Донецка утром пострадали два человека.



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