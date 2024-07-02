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Главное за день: Орбан приехал в Киев. В Крыму уничтожен склад дронов

02 июля 2024, 23:39

Главное за день: Орбан приехал в Киев. В Крыму уничтожен склад дронов

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Зеленский считает, что результатом диалога с Орбаном по всем сегодняшним вопросам может стать основой для нового двустороннего документа, который будет регулировать взаимоотношения между странами. Ранее венгерская сторона требовала от Украины признать, что вся территория Закарпатья, даже там, где этнические венгры никогда не проживали, является «традиционно  венгерской» территорией.

Общество

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что на оккупированных территориях Луганской области гуманитарная ситуация достигла критического предела. Так, в Лисичанске, где местные жители третий год выживают за счет «помощи» от оккупантов, ограничили выдачу «гуманитарки».

Также Лысогор сообщил, что российские оккупанты нанесли экологический ущерб реке Северский Донец. Сумма — 1,9 млрд гривен.

Находящиеся в Вене российские дипломаты-шпионы причастны к организации убийства в Испании бывшего российского летчика Максима Кузьминова, перегнавшего в прошлом году из РФ в Украину вертолет Ми-8. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западные спецслужбы.

С начала 2024 года из подконтрольной Украине Донецкой области было эвакуировано около 71 тысячи жителей. Сейчас в самом регионе остается почти полмиллиона человек.

В июне 2024 года импорт электроэнергии вырос почти в два раза по отношению к предыдущему месяцу – с 449 млн кВт-ч до 859 млн кВт-ч, экспорт был равен нулю.

Боевые действия

По данным аналитиков украинского проекта DeepState, российские войска продвинулись в некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областях. Речь идет о Стельмаховке, Макеевке, Евгеновке  и Невельскогом.

Россияне обстреляли Горняк, Северск, Нью-Йорк и Пивничное: один человек погиб, еще один ранен. Авиация РФ скинула авиабомбу на Селидово. Повреждены 24 частных дома и два автомобиля. В результате обстрела один человек погиб, еще три – ранены. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом и средней тяжести состоянии.

В Донецкой области в ходе боевых действий отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточились подстанция и подключенные к ней бытовые потребители, а также шахта. Под землей находилось 50 шахтеров, их вывели на поверхность.

Никополь Днепропетровской области в очередной раз попал под обстрел российских войск. Известно о гибели двух женщин, также пострадали девять людей, среди них — дети.

В Днепре спасатели обнаружили тело женщины под завалами многоэтажки, которую россияне обстреляли 28 июня. На месте событий продолжаются спасательные работы. Сейчас разобрано около 70% конструкций.

Украинская армия 1 июля нанесла ракетный удар по складу беспилотников Shahed-136 в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму. Ориентировочное количество уничтоженного имущества — 90 единиц. О потерях следи личного состава не сообщается.



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