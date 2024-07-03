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Оккупированный Донецке частично обесточен, есть проблемы с водой

03 июля 2024, 14:12

Оккупированный Донецке частично обесточен, есть проблемы с водой

Во временно оккупированном Донецке более 30 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в связи с обстрелом Петровского района. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Алексей Кулемзин.

По его словам, в Петровском районе произошло повреждение высоковольтной линии 35 кВ в нескольких местах.

«Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел», — отметил он.

Кроме того, по состоянию на 13:00 без света остаются абоненты Жилплощадки, пгт Александровка, села Кременец, поселков шахт «Трудовская», №№ 7, 12.

Сейчас работает аварийная бригада.

Ранее мы писали, что в  июне 2024 года импорт электроэнергии вырос почти в два раза по отношению к предыдущему месяцу — с 449 млн кВт-ч до 859 млн кВт-ч, экспорт был равен нулю.

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