Оккупированный Донецке частично обесточен, есть проблемы с водой

Во временно оккупированном Донецке более 30 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в связи с обстрелом Петровского района. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Алексей Кулемзин.



По его словам, в Петровском районе произошло повреждение высоковольтной линии 35 кВ в нескольких местах.



«Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел», — отметил он.



Кроме того, по состоянию на 13:00 без света остаются абоненты Жилплощадки, пгт Александровка, села Кременец, поселков шахт «Трудовская», №№ 7, 12.



Сейчас работает аварийная бригада.



Ранее мы писали, что в июне 2024 года импорт электроэнергии вырос почти в два раза по отношению к предыдущему месяцу — с 449 млн кВт-ч до 859 млн кВт-ч, экспорт был равен нулю.