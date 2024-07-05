Десять лет назад Украина освободила Славянск и Краматорск. Очевидцы вспоминают, как пережили «русский мир»

Коллаж: Новости Донбасса

Ровно 10 лет назад, 5 июля, украинская армия освободила Славянск и Краматорск. Именно с этих городов в 2014 году началась российская оккупация и война на Донбассе.



Что происходило в Славянске и Краматорске во время оккупации? И как сейчас вспоминают те события жители города, местные активисты и военные ВСУ, которые принимали участие в освобождении, — читайте в репортаже «Новостей Донбасса».





Гиркин и поребрик

Именно Славянск и Краматорск спустя годы Россия очень хочет, но не может захватить повторно. Десять лет назад оба города почти 2,5 месяца контролировали боевики, которые называли себя «Народным ополчением Донбасса». Руководил ими экс-полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Это сейчас он — враг Кремля, который посажен в российскую тюрьму, а тогда был главным героем пропагандистских сюжетов.



«Если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром сопротивления и ядром "русской весны" на Донбассе, то, скорее всего, без этого ядра "русская весна" была бы подавлена», — говорил Гиркин.

Игорь Гиркин. Фото: Сергей Ваганов

Через месяц после аннексии Крыма, 12 апреля, Гиркин вместе с российскими «зелеными человечками» захватил городское отделение милиции Славянска и здание СБУ. Параллельно боевики заявили о контроле над отделением милиции в Краматорске. Сразу же вокруг городов начали строить блокпосты и укрепления. Основные дороги перекрыли. Местные власти и силовые структуры в большинстве своем не противодействовали захватчикам. А мэр Славянска Неля Штепа называла боевиков «нашими парнями». Позже ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, но суд длится уже 10 лет. Обвинения она отрицает.



«Никто никого не захватывал. Славянск просто сдали. К сожалению, и по сей день никто не наказан. Даже Неля Штепа. Она до сих пор живет в Славянске», — считает глава организации «Славянская сечь», военнослужащий Василий Хоменко.



«Никто не оказывал им сопротивления. Ни полиция, ни какие-то отряды. Никто ничего не понял и все, наверное, были не против», — вспоминает жительница Краматорска Галина.

Жительница Краматорска Галина. Фото: Новости Донбасса

«Все нормально, пацаны, мы за вас. Пацаны, отойдите. Дальше, дальше, нах...й, за поребрик. Давай, давай, пацаны!» — этот легендарный уже «поребрик» прозвучал в Краматорске.







Слово стало нарицательным в российско-украинской войне. «Поребриками» поначалу часто называли военных РФ, ведь ни в одном регионе Украины, в том числе и на Донбассе, такого слова не употребляли.



«За что вы решили друг друга убивать? На этот вопрос ни у кого не было ответа. За что? Вторая мировая война, там бандеровцы, тут Красная армия. Смешали все, что возможно и невозможно. И россияне были. Помню, абрикосы как раз начались. Еще зеленые. Они хватали эти абрикосы зелеными, прямо жевали. Типа: "У нас в России нет такого"», — вспоминает в разговоре с «Новостями Донбасса» командир поисковой группы «Плацдарм» Алексей Юков.



«Были российские флаги и те, кто их держал — это были совсем другие люди. Не похоже, что это жители нашего города, нашего Краматорска», — полагает жительница Краматорска Надежда.



О присутствии российских военных в Славянске и Краматорске сказал «Новостям Донбасса» и активист Василий Хоменко.



«Я обратил внимание, что были парни — военные, экипированы так неплохо. С наколенниками, с какими-то щитками даже на ногах. Вот это не наши парни. Это были залетные из Раши. Скорее всего, это были их кадровая армия», — подчеркивает он.

Глава организации «Славянская сечь», военнослужащий Василий Хоменко. Фото: Новости Донбасса

«Вот эти, которые пришли якобы нас от кого-то освобождать или разрешать мне говорить на русском языке… Я не знаю, что им надо было. Я не поняла этих людей совершенно. Не поняла, что им тут надо и кто они такие», — добавляет жительница Краматорска Галина.



Но уже 14 апреля вооруженные люди в камуфляже рассказали, что они — это «зеленые человечки», которые до этого были в Крыму. Правда, неизвестные утверждали, что являются украинцами, которые якобы приехали «обеспечить светлое будущее». Методы для этого выбрали специфические: обстрелы, запугивания, взятие в плен, избиения и террор местных жителей. В Славянске закрылись почти все магазины, не работали банки.



«Было очень страшно, когда ты сидишь в школе и говорят, что обстреливают посадку и пуля попала в женщину. Женщина была на 6 или 7 месяце беременности. Она была взрослая, она выбежала в тот момент на балкон», — говорит жительница Славянска Мария.

Захват Славянска боевиками в 2014 году. Фото: Дмитрий Журавлев

«Люди боялись, прятались, старались не выходить. Они (российские боевики — прим. ред.) грабили, насиловали, убивали. Я знаю случаи те, о которых, возможно, не знает вся общественность Славянска. Они могли расстрелять на блокпосту за то, что кто-то не понял команду или проехал и не остановился» — рассказывает о периоде оккупации глава организации «Славянская сечь», военнослужащий Василий Хоменко.

Чуть не расстреляли

Любое действие местных жителей могло привести к попаданию в плен. Сеть импровизированных подвалов-тюрем организовали в оккупированных городах сразу же после захвата.



«[Могли схватить, ] если ты говорил на украинском языке. У нас там около центрального рынка схватили пацана, который приехал из села. Его толпой били, и отправили в захваченное здание СБУ. Там они базировались, у них был блокпост. Там этого человека несколько дней держали, а потом сказали, что выпустили, но выпустили живым или мертвым, неизвестно», — подчеркивает командир поисковой группы «Плацдарм» Алексей Юков.

Командир поисковой группы «Плацдарм» Алексей Юков. Фото: Новости Донбасса

Сам Алексей в 2014 году тоже оказался буквально на волоске от расстрела.



«Я иду, тут одна машина останавливается, за ней "Бобик". Выбегают чуваки с "Калашами", все в этой амуниции — или дагестанцы, или чеченцы. И один чувак в пилотке советской со звездой выбежал в разгрузке, в майке, такой воин, кричит: "Стоять!". Они меня кидают в эту машину на заднее сиденье, садятся по бокам. Я смотрю, у одного такой значок — с одной стороны Россия, с другой флаг Чечни. Я думаю: "Еще и чеченцы". И когда меня вели, Моторола (командир боевиков Арсений Павлов — прим. ред.) идет и говорит: "Вот это вы птицу взяли!"», — вспоминает Юков.



Его повезли в захваченное здание СБУ, продержали там несколько часов, а потом зачитали приговор — обвинили в «саботаже и предательстве "ДНР"».



«И они меня выводят к стенке, ставят и тут прилеты в СБУшку — бах. И я стою, сыпятся кусочки кирпичей, шифера, дым запах, они начинают кричать. Я стою, упертый лбом у стенки. Смотрю вдоль забора на самой территории СБУ, где ворота, траншея выкопанная, окоп и они там забились. Я сверху на них падаю» — рассказывает мужчина.

«Ты даже не понимаешь, сколько нужно просидеть в подвале»

После этого Алексея Юкова хотели вывезти в посадку, но на блокпосту машину остановили: оказалось, боевикам поступил новый приказ от Игоря Гиркина отпустить задержанного. До 2014 года организация Юкова занималась эксгумацией тел солдат, погибших во время Второй мировой войны. Потом стала искать тела погибших гражданских и военных — и украинских, и российских. Это и спасло Юкова. А вот сотни людей, в том числе Мария, которой тогда было 13 лет, чтобы спастись, выехали из Славянска на время оккупации.



«Ребенок не умеет осознавать, что такое обстрел, насколько это может быть больно, что такое ранение, что такое кровь и как самому себе помочь. Впервые в жизни я понимала, что в моем городе есть люди, у которых есть оружие. Это было разное оружие. Когда ты ребенок и осознаешь, что во время просмотра фильма ты не веришь, что такое может быть вживую, потому что у тебя совсем другое мышление в детстве», — вспоминает свое состояние Мария в разговоре с «Новостями Донбасса» .

Жительница Славянска Мария. Фото: Новости Донбасса

После захвата города Мария пробыла в Славянске месяц. Она училась в местной школе. Девушка закончила там седьмой класс. Сначала ее семья перебралась в более безопасный район города, но вскоре и там начались бои.



«Мы понимаем, что что-то тяжелое падает на землю, начинается очень жесткий обстрел. Нас спасло то, что мужчина, который рядом с нами пробегал крикнул — прямо приказал, чтобы мы пошли в подвал в школу. И ты находишься в той обстановке, когда женщины и дети плачут, кто-то кричит, у кого-то сдают нервы, а ты сидишь, тебе 13 лет и ты даже не понимаешь, сколько нужно просидеть в подвале, чтобы вернуться домой», — делится девушка.

За свободу проливали кровь

После захвата Славянска и Краматорска были десятки боев — в поселках Семеновка, Былбасовка, Ясногорка, Андреевка, в селе Крестище, городе Николаевка. Боевикам удалось захватить телевышку на горе Карачун.



«Приехали мы всей бригадой в Доброполье, потом войска нашей бригады начали заходить из Доброполья в Славянск через неделю. Моя группа — мы вертушками заходили на Карачун. Ясно, что не с парашютов. Мне на тот момент было 19 лет. Я был солдатом на должности пулеметчика. На Карачуне, когда мы туда зашли, это для меня первые мои бои. Когда начали обстреливать, я был в шоке. Самый нормальный бой был — это Семеновка, где погиб полковник Синюк Тарас Михайлович», — рассказывает «Новостям Донбасса» военнослужащий 81-й аэромобильной бригады Виталий Юрчук, который в 2014 году служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Военнослужащий ВСУ Виталий Юрчук. Фото: Новости Донбасса

Свидетели тех событий вспоминают: с каждым днем сторонников у оккупантов среди местных жителей становилось меньше.



«Часть людей стала уходить с блокпостов. Говорили: "А что я здесь делать буду? За кого воевать? Я живу в Славянске и хочу остаться в Славянске. Не хочу ни с кем воевать, никуда идти". Были и такие люди», — говорит командир поисковой группы «Плацдарм» Алексей Юков.



«Движение сопротивления, насколько я узнал уже после освобождения Славянска, в большинстве было из детей. Из несовершеннолетних. Это была молодежь, которые рисовали на столбах желто-голубые полосочки, что тут Украина. Их там чуть не поймали», — отмечает глава организации «Славянская сечь», военнослужащий Василий Хоменко.



В общем Силы обороны Украины штурмовали Славянск четыре раза, прежде чем его удалось освободить. Уже в тех, первых в этой войне боях, погибло немало военнослужащих ВСУ.



«Когда находился на Карачуне, к нам прилетел генерал Кульчицкий. На моих глазах сепаратисты подбили и вертолет с генералом Кульчицким на борту (тогда погибли 12 военнослужащих — прим. ред.). На следующий день мы собрали тела, замотали их в армейские покрывала. Команда мне от командира поступила, чтобы я был пулеметчиком, эти вертушки прикрывающим. И тогда мы эти тела доставили в Харьков на аэродром их командованию», — вспоминает военнослужащий Виталий Юрчук.



4 июля ВСУ освободили Николаевку. А в ночь на 5 июля боевики начали организованно выезжать из Славянска. Они перебрались в Донецк и Горловку.



«5 июля мы зашли уже в город Славянск, потому что наши разбили их логистику, их связь. Они тогда убегали на гражданских машинах. Свои семьи они тоже забрали и по трассе на Краматорск. Из Краматорска на Торецк, из Торецка на Горловку», — отмечает Виталий Юрчук.

Украинский флаг снова подняли над Славянском 5 июля 2014 года. Фото из открытых источников

За 7,5 лет до полномасштабной войны освобожденные населенные пункты преобразились. Здесь строили молодежные центры, парки, развивался средний бизнес.



«Город шагнул настолько вперед, что мы уже думали перед ковидом, что идем в лучшую жизнь. Но у России оказались свои планы на нас и мы снова в ожидании, чтобы начать жить и дышать», — говорит Мария.



В первой половине 2022 года армии РФ снова удалось подобраться довольно близко к Славянску — оккупанты были в 10 километрах от города. Но в результате харьковской операции ВСУ отбросили путинские войска. Сейчас Славянск и Краматорск находятся примерно в 25 километрах от линии фронта. Для России эти два города — заветная мечта, РФ очень хочет повторно их захватить, но вот уже больше двух лет планы Москвы неоднократно разрушались.