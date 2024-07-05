Украинские войска беспилотниками ударили по пункту управления армии РФ: уничтожены две станции

5 июля около 04:00 нанесли удар по пункту управления 66-й бригады управления ВС РФ из города Ставрополь, расположенному в окрестностях города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «Досье Шпиона».
Удар нанесли с использованием шести ударных БПЛА неустановленного типа.
Вследствие удара была уничтожена станция тропосферной связи, вероятно, Р-412, и электропитающая станция, вероятно, Э-351бр. Двое военнослужащих РФ получили ранения.
Напомним, что ночью 5 июля атаковали город Приморско-Ахтарск РФ, откуда россияне запускают «шахеды» по Украине.
Позже стало известно, что в результате атаки дронами и ракетами поражен военный аэродром «Приморско-Ахтарск».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях