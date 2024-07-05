Главное за день: Орбан с «мирной миссией» в Москве. Удар по сельсовету в Комаре

Политика



Глава венгерского правительства Виктор Орбан встретился с Владимиром Путиным и рассказал о своей недавней поездке в Киев. Путин в очередной раз заявил, что Москва открыта к переговорам на своих условиях.



Общество



В Донецкой области из-за обстрелов обесточенными остаются 129 населенных пунктов.



Во временно оккупированном Старобельском районе Луганской области российский военнослужащий изнасиловал и убил двух девушек. По данным Луганской ОВА, убийца уже был дважды судимый за групповое изнасилование.



В Мариуполе фиксируют рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Представитель так называемого управления службы по надзору за защитой прав потребителей Александра Хоруженко утверждает, что это связано с несоблюдением горожанами гигиенических норм, а также хранения скоропортящихся продуктов. В свою очередь в горсовете отметили, что продукты портятся из-за отсутствия электроэнергии, в частности, света может не быть неделями.



Российские оккупанты отправили «на подвал для отказников» военнослужащего, который ранее публично пожаловался на военное руководство.



Боевые действия



Российские оккупанты продолжают атаковать Донецкую область. В частности, под обстрел попали Украинск и Константиновка. Повреждены двухэтажные жилые дома, один человек погиб, еще один получил ранения. Оккупанты били по окрестностям Славянска, микрорайонам Восточный и Славкурорт. Повреждены частные дома и автомобиль. Один человек ранен.



В Волновахском районе под огонь попал сельский совет в селе Комар. В результате атаки погибла женщина, получили ранения – 15 человек.



Минимум 5 человек погибли и 8 ранены в Селидово Донецкой области. Российские военные сбросили на город две управляемые авиабомбы вечером.



В ходе атаки Макаровской громады Киевской области с помощью ударных дронов-камикадзе обломками БПЛА было повреждено шесть частных домов и один автомобиль. Информации о пострадавших и погибших нет.



В оккупационной администрации «ДНР» утверждают, что среди мирного населения есть жертвы обстрелов, не уточная при этом, были ли поражены объекты российских войск. Ранены 15 человек.



Ночью ВСУ атаковали военный аэродром в городе Приморско-Ахтарск РФ. Аэродром атаковали не только БПЛА, но и как минимум две ракеты. В результате атаки ранен военнослужащий РФ. Также была повреждена электроподстанция, в результате чего значительная часть Приморско-Ахтарска осталась без света и воды.



Новости Донбасса в видеоформате:





Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов