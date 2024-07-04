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Главное за день: Бои за Торецк. РФ расширила фронт в Харьковской области

04 июля 2024, 23:48

Главное за день: Бои за Торецк. РФ расширила фронт в Харьковской области

Политика

Российский президент Владимир Путин снова высказал свое видение прекращения войны, развязанной против Украины. Он заявил, что оккупационные войска не прекратят обстреливать Украину до тех пор, пока не будут проведены переговоры. В то же время он считает власть в Украине нелегитимной, с которой он не планирует говорить.

Общество

В пятницу, 5 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться на протяжении всех суток. Облэнерго будут отключать по две очереди с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00, в остальные часы — по три очереди.

На временно захваченных территориях Донецкой области проблемы с электроснабжением, более 9 тысяч потребителей остаются без света. По предварительной информации, обесточено 166 трансформаторных подстанций.

В Рязани сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, полковника Артема Городилова. Его подозревают в мошенничестве. Американское издание The New York Times пришло к выводу, что Городилов командовал десантниками из 234-го десантно-штурмового полка, которые устроили массовое убийство мирных жителей на улице Яблонской в Буче.

Боевые действия

По данным аналитиков DeepState, войска России оккупировали поселок Восход и село Сокол Донецкой области. Также оккупанты продвинулись в поселке Пивничное, возле поселка Дружба, сел Евгеновка и Новопокровское. В Харьковской области россияне продвинулись в приграничном селе Сотницкий Казачок.

Российская армия постоянно атакует Торецкую громаду, используя различные виды вооружения. россияне наносят по 10-20 авиационных ударов по территории громады, разрушают многоквартирную застройку, частный сектор и критическую инфраструктуру. Известно, что там остаются около 10 тысяч жителей. Несмотря на это в громаде проходит эвакуация. 3 июля удалось вывезти 16 человек.

В Донецкой области один человек погиб и восемь человек ранены в результате обстрелов Новогродовской громады. 

В Черниговской области ночью воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Известно, что регион был атакован с помощью ударного дрона-камикадзе, есть информация о «прилете» в энергообъект. Без электроснабжения остаются 5963 потребителя.

Четверо раненых и разрушенная гражданская инфраструктура — таковы последствия обстрелов в Харьковской области утром.

Российская армия нанесла удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек, еще семь ранены, повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.

Две опоры контактной сети железных дорог подорвали в районе оккупированного города Дебальцево на перегоне между станциями Дебальцево и Чернухино. Железнодорожный путь для проезда закрыли, пострадавших нет.

Украинский дрон-камикадзе поразил Тамбовский пороховой завод. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника пока уточняются. Официальные власти РФ отрицают факт поражения.

В Белгородской области четверо людей пострадали в результате атаки беспилотников. Инцидент произошел на участке автодороги Борисовка-Байцуры, когда беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство.

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