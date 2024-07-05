Ночная атака на Приморско-Ахтарск РФ: удары наносили ракетами и дронами, поражен военный аэродром

Российский военный аэродром «Приморско-Ахтарск». Фото: архивный кадр

Ночью 5 июля атаковали военный аэродром в городе Приморско-Ахтарск РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах Краснодарского края.

Аэродром атаковали не только БПЛА, но и как минимум две ракеты. В результате атаки ранен военнослужащий РФ.

Согласно открытым данным, «Приморско-Ахтарск» – аэродром совместного базирования в Краснодарском крае, расположенный на северо-восточной окраине одноименного города. На аэродроме дислоцируется 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО РФ. На вооружении полка состоят штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

Напомним, что в результате ночной атаки также была повреждена электроподстанция, в результате чего значительная часть Приморско-Ахтарска осталась без света и воды.