РФ атакувала Чернігівську область: є влучання в енергооб'єкт, без світла майже 6 тисяч споживачів

На Чернігівщині сьогодні вночі, 4 липня, тривала повітряна тривога понад п'ять годин. Відомо, що росіяни атакували регіон ударним дроном-камікадзе, є інформація про влучання в енергооб'єкт. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.



«Ворожий «Шахед» влучив в один з обʼєктів області», — зазначив він.



За словами Чауса, в результаті атаки без електропостачання залишаються 5 963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням світла.



Раніше ми писали, що в ніч проти 4 липня 2024 року Росія атакувала територію України 22 ударними БПЛА Shahed-131/136 з Курської області.