В сети показали кадры разрушенного Торецка

Как выглядит Торецк. Фото: скрин с видео

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Торецк Донецкой области с помощью различных видов вооружения. Недавно в сети появились кадры разрушенного фронтового города. Соответствующим видео поделились аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32 ОМБр.



«Вот как город выглядит сейчас. Это то, что несет «русский мир» на нашу землю. Безумная интенсивность боев, постоянные обстрелы. В кадр попали даже взрывы от попадания КАБов», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что в таких условиях приходится работать украинским военнослужащим. В частности, пехота, артиллерия, танкисты, разведка ежедневно работают, чтобы не отдать ни одного метра родной земли захватчикам.





Ранее мы писали, что росармия продолжает атаковать на Торецком направлении, однако Силы обороны контролируют обстановку, захватчиков в Торецке нет.