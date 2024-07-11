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У мережі поширили кадри зруйнованого Торецька

11 липня 2024, 12:24

У мережі поширили кадри зруйнованого Торецька

Як виглядає Торецьк. Фото: скрін з відео Як виглядає Торецьк. Фото: скрін з відео

Російські окупанти щодня обстрілюють Торецьк на Донеччині з різних видів озброєння. Нещодавно у мережі поширили кадри зруйнованого фронтового міста. Відповідним відео поділилися аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32 ОМБр.

«От який вигляд місто має зараз. Це те, що несе «руський мир» на нашу землю. Божевільна інтенсивність боїв, постійні обстріли. У кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що за таких умов доводиться працювати українським військовослужбовцям. Зокрема, піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють, щоб не віддати жодного метра рідної землі загарбникам.



Раніше ми писали, що росармія продовжує атакувати на Торецькому напрямку, проте Сили оборони контролюють ситуацію, загарбників у Торецьку немає.

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