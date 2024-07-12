Армия РФ «потеряла интерес» к штурмам Часов Яра. Куда сместилось внимание оккупантов

Город Часов Яр Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Однако сейчас, по его словам, российские войска сместили акцент на Торецкое направление.

«Поэтому на Часовоярском направлении интерес врага будто упал. Враг все равно имеет интерес к Часов Яру. Однако активные боевые действия развернул ближе к Торецкому направлению, чтобы захватить город Торецк. Враг пытается проводить активные действия в окрестностях города. И, конечно же, «закидывает» авиацией именно Торецкое направление», – рассказал Волошин.

Напомним, что российская армия в штурмах города Торецк Донецкой области теряет свои лучшие подразделения.