Армія РФ «втратила інтерес» до штурмів Часового Яру. Куди змістилася увага окупантів

Місто Часів Яр Донецької області під контролем Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

Однак зараз, за його словами, російські війська змістили акцент на Торецький напрямок.

«Тому на Часовоярському напрямку інтерес ворога ніби впав. Ворог все одно має інтерес до Часового Яру. Проте активні бойові дії розгорнув ближче до Торецького напрямку, щоб захопити місто Торецьк. Ворог намагається проводити активні дії на околицях міста. І, звісно ж, «закидає» авіацією саме Торецький напрямок», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що російська армія у штурмах міста Торецьк Донецької області втрачає свої найкращі підрозділи.