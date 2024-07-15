Силы ПВО сбили несколько разведывательных дронов РФ — Воздушные силы

Украинские военнослужащие 15 июля сбили четыре разведывательных беспилотника российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«С начала суток 15 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 4 разведывательных беспилотника — три «Орлан-10» и один «ZALA», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что силы и средства противовоздушной обороны 14 июля сбили две ракеты и четыре беспилотника.



По предварительной информации, в ночь на 14 июля 2024 года противовоздушной обороной востока Украины были сбиты: