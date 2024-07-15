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Сили ППО збили кілька розвідувальних дронів РФ — Повітряні сили

15 липня 2024, 11:20

Сили ППО збили кілька розвідувальних дронів РФ — Повітряні сили

Українські військовослужбовці 15 липня збили чотири розвідувальні безпілотники російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

«З початку доби 15 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники — три «Орлан-10» та один «ZALA», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони 14 липня збили дві ракети та чотири безпілотники.

За попередньою інформацією, у ніч проти 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України збито:

  • дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69;
  • чотири розвідувальні БПЛА: три «Орлан-10» та один «ZALA».

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