Сили ППО збили кілька розвідувальних дронів РФ — Повітряні сили

Українські військовослужбовці 15 липня збили чотири розвідувальні безпілотники російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«З початку доби 15 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники — три «Орлан-10» та один «ZALA», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони 14 липня збили дві ракети та чотири безпілотники.



За попередньою інформацією, у ніч проти 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України збито: