Лисогор розповів, який населений пункт став епіцентром боїв в Луганській області

Село Макіївка, яке стало епіцентром боїв на Луганщині. Фото: карта DeepState

Останніми тижнями епіцентром боїв на Луганщині стало село Макіївка. Про це в ефірі «Супільного» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, російська армія посилила свої спроби просунутися до адміністративних кордонів Луганської області.

«Макіївка за останні два-три тижні вже стала епіцентром боїв за Луганщину. Крім того, продовжуються удари по Стельмахівці та Невському. Бої не припиняються у Білогорівці. Справді, бої загострилися. Ворог намагається вийти на оперативні рубежі, але ми його стримуємо, завдаємо ураження та відбиваємо атаки», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що Росія у травні та червні втратила рекордну кількість військових в Україні.