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У РФ 19-річного уродженця Донеччини засудили до 12 років колонії за донати у фонд Сергія Притули

17 липня 2024, 15:15

У РФ 19-річного уродженця Донеччини засудили до 12 років колонії за донати у фонд Сергія Притули

У РФ відправили до в'язниці мешканця окупованої частини Донецької області. Фото: «Перший відділ» У РФ відправили до в'язниці мешканця окупованої частини Донецької області. Фото: «Перший відділ»

У Росії засудили до 12 років колонії суворого режиму уродженця окупованого міста Сніжне (Донецька область) 19-річного Данила Єфімова. У його телефоні виявили грошові перекази на загальну суму 13 тисяч рублів благодійному фонду Сергія Притули. Про це повідомляє «Первый отдел».

Як зазначається, Єфімов у грудні 2023 року разом зі своєю родиною збирався виїхати до Туреччини на відпочинок. В аеропорту російського міста Волгоград він показав прикордоннику український паспорт, проте той запитав, чи має він аналогічний російський. Хлопець не мав закордонного паспорта, тож його відвели до кімнати для допитів.

«Там силовики забрали у молодика мобільний телефон і знайшли в застосунку українського банку кілька переказів українському благодійному фонду Сергія Притули. Одразу після цього Данила затримали», — йдеться у повідомленні.

Єфімова відвезли до поліції, склавши протокол за нецензурну лайку та призначили 13 діб адміністративного арешту. Правоохоронці відмовлялися повідомити батькові Данила, де син перебуває.

Коли минуло 13 діб, хлопця знову затримали. На початку 2024 року суддя призначила йому ще 10 діб адміністративного арешту за хуліганство у центрі міста.

У виданні зазначили, що за кілька днів Данила відвели до кабінету відділу поліції, де його побили кілька чоловіків у масках. Вони хотіли, щоб хлопець підписав явку з повинною. Однак Данило відмовився підписувати документи. А вже 15 січня його заарештували за підозрою у держзраді за переказ грошей у фонд Сергія Притули та відвезли до СІЗО Ростова-на-Дону. Тоді він погодився дати свідчення.

У вироку суду зазначено, що після початку війни Данило «постійно перебував у стресовому стані» та переживав через родичів та друзів в Україні. Він постійно читав новини про військові злочини російської армії, тому «під впливом вищезгаданих публікацій та інформації, що надходить від родичів і друзів, у нього сформувалося помилкове уявлення про Збройні сили України, її воєнізовані підрозділи та необхідність допомоги армії України».

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