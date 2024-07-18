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Авіаудар по Покровську: поліція показала наслідки російської атаки

18 липня 2024, 13:44

Авіаудар по Покровську: поліція показала наслідки російської атаки

Наслідки російської атаки на Покровськ. Фото: поліція Наслідки російської атаки на Покровськ. Фото: поліція

Покровськ Донецької області 17 липня потрапив під російську атаку, відомо про шістьох постраждалих. У прес-службі поліції оприлюднили кадри наслідків удару ЗС РФ.

«Внаслідок вчорашньої бомбової атаки постраждали 6 цивільних осіб: четверо чоловіків віком 45, 47, 52, 73 роки та дві жінки — 22 та 41 рік», — йдеться у повідомленні.



Крім того, вранці 18 липня росіяни знову обстріляли місто, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



У відомстві зазначили, що на місцях ударів працювали парамедики, вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.

Раніше ми писали, що російські війська 17 липня вкотре атакували Покровськ, використавши керовані авіаційні бомби «УМПБ Д-30 СН». Під удар потрапив об'єкт соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

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