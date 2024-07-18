Подрыв авто на мине — в оккупации погибли три сотрудника «Воды Донбасса»

В оккупированном селе Зеленый Гай (район Волновахи Донецкой области) предположительно на мине подорвался служебный автомобиль компании «Вода Донбасса». Об этом заявили в группировке «ДНР». Утверждается, что в результате подрыва погибли три сотрудника предприятия.



Также в оккупационной администрации завили о повреждениях семи жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также линии электропередач в Никитовском районе Горловки.



Компания «Вода Донбасса» подчинена оккупационной администрации. Это коммунальное предприятие, которое обеспечивает водоснабжение части региона.