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Підрив авто на міні: в окупації загинули троє співробітників «Води Донбасу»

18 липня 2024, 17:55

Підрив авто на міні: в окупації загинули троє співробітників «Води Донбасу»

В окупованому селі Зелений Гай (район Волновахи на Донеччині) імовірно на міні підірвався службовий автомобіль компанії «Вода Донбасу». Про це заявили в угрупованні «ДНР». Стверджується, що в результаті підриву загинули троє співробітників підприємства.

Також в окупаційній адміністрації завили про пошкодження семи житлових споруд у Петрівському районі Донецька та Микитівському районі Горлівки, а також лінії електропередач у Микитівському районі Горлівки.

 Компанія «Вода Донбасу» підпорядкована окупаційній адміністрації. Це комунальне підприємство, яке забезпечує водопостачання частини регіону. 

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