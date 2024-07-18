Підрив авто на міні: в окупації загинули троє співробітників «Води Донбасу»

В окупованому селі Зелений Гай (район Волновахи на Донеччині) імовірно на міні підірвався службовий автомобіль компанії «Вода Донбасу». Про це заявили в угрупованні «ДНР». Стверджується, що в результаті підриву загинули троє співробітників підприємства.



Також в окупаційній адміністрації завили про пошкодження семи житлових споруд у Петрівському районі Донецька та Микитівському районі Горлівки, а також лінії електропередач у Микитівському районі Горлівки.



Компанія «Вода Донбасу» підпорядкована окупаційній адміністрації. Це комунальне підприємство, яке забезпечує водопостачання частини регіону.