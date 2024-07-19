Підрозділ «Птахи Мадяра» перекинули до Донецької області

Командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді. Фото: особиста сторінка Бровді у телеграмі

Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» перекинули на Донеччину. Про це повідомив командир підрозділу Роберт Бровді, який записав відеозвернення біля стели на в'їзді до Донецької області.

За словами Бровді, його підрозділ вже там, де потрібен та де на нього чекають.

«Хлопцям тепер стане легше», – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Раніше «Птахи Мадяра» упродовж 52 днів виконували бойові завдання у Харківській області.

Нагадаємо, що вночі 18 липня дрони СБУ атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав в окупованому Криму та уразили кілька об'єктів росіян.