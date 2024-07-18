Дроны СБУ ночью атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в Крыму: поражены несколько объектов

Атака дронов СБУ на базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в Крыму. Фото: кадр из видео

Морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в оккупированном Крыму. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ.

В результате атаки украинские беспилотники поразили и вывели из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанцию, технические сооружения и огневые позиции россиян.

Как сообщает Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей, в поселке Новоозерное, который расположен на берегу озера Донузлав, ночью горел пятый военный городок, а дальше за городком было огромное возгорание в районе 12-го причала.

На фото ниже можно увидеть зеленое здание – это казарма в пятом военном городке. Там нет стекол, а на самом здании есть следы от взрыва.

Также спутники NASA ночью зафиксировали пожары в районе озера Донузлав.

Напомним, что в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении этой ночью 33 БПЛА и 10 морских дронов.