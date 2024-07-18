В пятницу украинцам обещают облегченный график отключения света

Операторы системы распределения электроэнергии в пятницу, 19 июля, будут применять две-три очереди отключения. Об этом сообщила национальная энергокомпания «Укрэнерго».



С 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут отключаться две очереди потребителей, с 9:00 до 23:00 — три очереди. Четыре очереди, как было в последнее время, особенно в часы вечернего пика, не планируют задействовать.



Как сообщалось, сегодня, 17 июля, из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 8:00 до 22:00 применяются четыре очереди отключений электроэнергии в Киеве и области, а также в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.



В других регионах во время вечернего пика, с 16:00 до 22:00, задействованы четыре очереди отключений.



Как заявил 18 июля советник премьер-министра, член набсовета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, ситуация в энергосистеме, усложнившаяся из-за аномальной жары в последние две недели, начнет улучшаться со снижением температуры воздуха, и с субботы, вероятно, графики отключений станут мягче.