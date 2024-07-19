Серйозні порушення під час перевірки справедливості відключення світла виявлено у шести областях України

У шести областях України виявлено «серйозні порушення» під час перевірки справедливості відключень електроенергії. Про це сьогодні повідомив Держенергонагляд.
Там заявили, що йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську та Одеську області.
Повідомляється, що на Дніпропетровщині відзначено завищені терміни відключення електроенергії: деякі споживачі знеструмлені довше 7 годин.
На Житомирщині диспетчери часто ігнорували команди «Укренерго» та не вимикали світло споживачам у повному обсязі.
З 22 липня розпочнуться перевірки у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Запорізькій областях.
Раніше повідомлялося, що оператори системи розподілу електроенергії у п'ятницю, 19 липня, будуть застосовувати дві-три черги відключення. Про це повідомила національна енергокомпанія «Укренерго».
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