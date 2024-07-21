В Киеве оборвалась канатная дорога: в воду упал парень, продолжается поисковая операция

Сейчас возле Пешеходного моста продолжается поисково-спасательная операция. Фото: полиция

В Киеве 21 июля оборвался трос на канатной дороге через Днепр, которая находится возле Пешеходного моста. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



Как отмечается, на аттракционе находился 20-летний парень. Его поиски продолжаются.





По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.



В частности, речь идет о нарушении правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей - ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека - ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.



В КГГА отметили, что по состоянию на 16:00 обследовано 2500 м.кв. дна реки. Поисково-спасательные работы продолжаются.