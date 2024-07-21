У Києві обірвалася канатна дорога: у воду впав хлопець, триває пошукова операція

Наразі біля Пішохідного мосту триває пошуково-рятувальна операція. Фото: поліція

У Києві 21 липня обірвалася канатна дорога через Дніпро, яка знаходиться біля Пішохідного мосту. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



Як зазначається, на атракціоні був 20-річний хлопець. Його пошуки продовжуються.





За фактом зазначеної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.



Зокрема, йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримуватись, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість, що спричинила загибель людини - ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.



У КМДА зазначили, що станом на 16:00 обстежено 2500 м.кв. дна річки. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.