ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Євросоюз продовжив обмежувальні заходи проти економіки РФ через її війну проти України ще на шість місяців – до 31 січня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, 22 липня.

«Ці санкції, вперше введені у 2014 році, були суттєво розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України», — йдеться у повідомленні.

Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи різні обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення мовної діяльності та ліцензій у Євросоюзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних агентств. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

«Поки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань з міжнародного права, доцільно зберігати в силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткових заходів при необхідності», — заявили в Раді ЄС.

Нагадаємо, 27 травня Європейський союз на запит Чехії ввів санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання «Голос Європи» (Voice of Europe).