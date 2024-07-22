Розширювати «тіньовий газовий флот» РФ допомагають невідомі компанії — FT

Нові невідомі покупці почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ (СПГ). Це свідчить, що Росія розширює свій «тіньовий флот» танкерів для перевезення газу. Про це повідомляє британське видання Financial Times.

Зазначається, що кілька раніше невідомих компаній, здебільшого зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, протягом 2024 року швидко придбали судна для транспортування СПГ, що призвело до зростання цін на ринку, особливо на найстаріші кораблі.

Раніше Москва аналогічно створила «тіньовий флот» танкерів для транспортування нафти по всьому світу в умовах західних санкцій, часто використовуючи ОАЕ як центр енергетичної торгівлі.

Продаж російського СПГ постраждав від західних санкцій менше, ніж нафти, Москва готується до можливого посилення обмежень. За даними консалтингової компанії Windward, з другого кварталу 2023 року понад 50 суден для транспортування ЗПГ змінили власників на компанії, розташовані в ОАЕ, тоді як раніше такі транзакції були рідкісними.

Деякі із новопридбаних суден для ЗПГ тепер курсують маршрутами, які традиційно використовуються для транспортування газу з Росії.

СПГ набув важливого значення для російської економіки в умовах війни, забезпечуючи цінні доходи після втрати трубопровідних експортів до Європи з початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Великі ринки для російського СПГ — ЄС та Азія — утримуються від заборони імпорту, щоб уникнути дестабілізації глобального ринку газу, проте Захід почав вживати заходів щодо обмеження торгівлі. Зокрема, у червні ЄС схвалив обмеження, що забороняють перевантаження російського СПГ із великих криголамних суден на менші судна в портах ЄС, що значно обмежує можливості Росії для глобального розподілу газу.

Нагадаємо, 22 липня Євросоюз продовжив обмежувальні заходи проти економіки РФ через її війну проти України ще на шість місяців – до 31 січня 2025 року.