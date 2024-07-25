Армия РФ дроном атаковала жилой дом в Курахово: вспыхнул пожар

Российские войска за минувшие сутки, 24 июля наносили удары по городу Курахово Донецкой области. В результате атак в квартире жилого дома вспыхнул пожар. Об этом сообщил начальник Кураховской ГВА Роман Падун.



«В течение суток враг несколько раз наносил удары по городу Курахово. Прямое попадание в многоэтажный жилой дом, произошло возгорание квартиры», — отметил он.



По словам Падуна, обстрел произошел с помощью БПЛА неустановленного типа.



Кроме того, ночью 25 июля россияне били по окрестностям и частному сектору города из ствольной артиллерии. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что российские войска активно обстреливают населенные пункты Донецкой области. За 24 июля трое людей пострадали, в частности, в Гродовке, Николаевке и городе Часов Яр.