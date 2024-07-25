Армія РФ дроном атакувала житловий будинок у Кураховому: спалахнула пожежа

Російські війська за минулу добу, 24 липня, завдавали ударів по місту Курахове Донецької області. Внаслідок атак у квартирі житлового будинку спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.



«Протягом доби ворог кілька разів завдавав ударів по місту Курахове. Пряме влучання в багатоповерховий житловий будинок, відбулося загоряння квартири», — зазначив він.



За словами Падуна, обстрілювали з БПЛА невстановленого типу.



Крім того, вночі 25 липня росіяни били по околицях та приватному сектору міста зі ствольної артилерії. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що російські війська активно обстрілюють населені пункти Донецької області. За 24 липня троє людей постраждали, зокрема, у Гродівці, Миколаївці та місті Часів Яр.