СМИ: Россия связывалась с Пентагоном и жаловалась на Украину

В середине июля российский военный чиновник связывался с главой Пентагона Ллойдом Остином. Западной прессе стало известно, что 12 июля министр обороны РФ Андрей Белоусов инициировал телефонный разговор с Остином. Поводом звонка стало то, что Москва якобы обнаружила подготовку Украины к «тайной операции» против РФ, которую якобы ранее одобрил Вашингтон.



Об этом пишет New York Times, ссылаясь на трех неназванных американских чиновников, знакомых с этим вопросом.



Утверждается, что представители США «удивились», услышав такое утверждение, и не знали о такой операции. Слова Белоусова восприняли «достаточно серьезно». Также утверждается, что Вашингтон предостерег Киев от каких-либо действий.



Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил своего российского коллегу не угрожать американским войскам в Европе на фоне роста напряженности в Украине.



Издание отмечает, что Украина не всегда докладывает США о своих военных планах, если речь идет об ударах по тылу в России.



На данный момент неизвестно, о какой операции могла идти речь и была ли она реальной в принципе.



В Пентагоне отказались подробно описать звонок, но подчеркнули необходимость диалога между противниками. Позднее в США заявили, что разговор состоялся по инициативе РФ, а во время звонка обсуждали «предотвращение угроз безопасности и снижение риска возможной эскалации».