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ЗМІ: Росія зв'язувалася з Пентагоном і скаржилася на Україну

27 липня 2024, 11:50

ЗМІ: Росія зв'язувалася з Пентагоном і скаржилася на Україну

У середині липня російський військовий чиновник зв'язувався з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Західній пресі стало відомо, що 12 липня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов ініціював телефонну розмову з Остіном. Приводом стало те, що Москва нібито виявила підготовку України до «таємної операції» проти РФ, яку раніше схвалив Вашингтон.

Про це пише New York Times, посилаючись на трьох неназваних американських чиновників, обізнаних на цьому питанні.

Стверджується, що представники США здивувалися, почувши таке твердження, і не знали про таку операцію. Слова Білоусова сприйняли доволі серйозно. Також стверджується, що Вашингтон застеріг Київ від будь-яких дій.

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив свого російського колегу не загрожувати американським військам в Європі на тлі зростання напруженості в Україні.

Видання зазначає, що Україна не завжди повідомляє про свої військові плани, якщо йдеться про удари по тилу в Росії.

На цей час невідомо, про яку операцію могло йтися і чи була вона реальною взагалі.

У Пентагоні відмовилися докладно описати дзвінок, але наголосили на необхідності діалогу між противниками. Пізніше в США заявили, що розмова відбулася з ініціативи РФ, а під час дзвінка обговорювали «запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації».

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