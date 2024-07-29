Обстріли Бахмутського та Покровського районів: чотири людини загинули, ще 4 — травмовані

Російські війська 29 липня вдарили по населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області. Зокрема, під удар потрапили Торецьк, Гродівка та Сіверськ. Внаслідок атак четверо людей загинули, ще четверо поранені. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Під час комбінованої атаки ворога на Торецьк із застосуванням авіації та артилерії в житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 3 цивільних», — йдеться у повідомленні.



У прокуратурі додали, що ще 3 людини дістали осколкові поранення — двох чоловіків 50 і 66 років і 60-річну жінку госпіталізували.



У відомстві зазначили, що також росіяни атакували Гродівку, у селі загинув 59-річний чоловік.



Внаслідок обстрілу Сіверська мінно-вибухову травму та поранення плеча дістав 66-річний громадянин.



Крім того, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що вранці 29 липня росіяни вдарили по місту Торецьк Донецької області.