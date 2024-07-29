Україна вимагає, щоб місія ООН відновила розслідування теракту в Оленівці

Омбудсмен Дмитро Лубинець закликав місію ООН розслідувати вбивство українських військовополонених в Оленівці на Донеччині. Через два роки міжнародні інстанції так і не винесли остаточного вердикту про те, що сталося в ніч на 29 липня 2022 року під час вибуху в колонії для українських військовополонених.



3 серпня 2022 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація готує групу експертів для розслідування теракту в Оленівці. Але через п'ять місяців місію розпустили через відсутність гарантій безпеки.



25 липня 2023 року ООН зробила заяву, що теракт в Оленівці «не був викликаний ракетою HIMARS». Це спростовує заяви РФ. Однак далі розслідування справи не просунулося.



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець нагадав у себе в соцмережі, що загиблі мали офіційний статус військовополонених та були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На них поширювалася дія Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.



«Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста як до гарантів домовленостей щодо захисників “Азовсталі”, які утримувалися в Оленівці. Домовленості припускали, що їм збережуть життя та згодом обміняють. Обидві організації висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених. Україна вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу, або було створено нову місію для ретельного розслідування теракту в Оленівці», — написав Дмитро Лубинець у Facebook.

У ніч проти 29 липня 2022 року під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованні «ДНР» території.



У Генпрокуратурі вважають, що вже отримано достатньо доказів для повідомлення підозри начальнику так званої «Волноваської виправної колонії» та його першого заступника у порушенні законів та звичаїв війни.



СБУ повідомила про підозру екскерівника «Оленівської колонії», які причетні до загибелі полонених українських захисників.