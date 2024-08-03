ЗСУ остаточно потопили російський підводний човен «Ростов-на-Дону» в Севастополі

Сили оборони України уразили підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону» в порту тимчасово окупованого Севастополя. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, човен затонув на місці.



Зазначається, що підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним із чотирьох підводних човнів класу «Kilo», здатних застосовувати ракети «Калібр». Такі ракети Росія також використовує для обстрілу українських міст.



«Ростов-на-Дону» було введено в експлуатацію 26 грудня 2014 року.



13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих пошкоджень. Його відправили на ремонт.

Вартість підводного човна оцінюється в 300 мільйонів доларів.



«Знищення "Ростов-на-Дону" вкотре доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря», — наголосили в Генштабі.



Крім того, підтверджено, що у п'ятницю, 2 серпня, підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами ВМС ЗСУ було суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф».