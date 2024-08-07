ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області РФ – Z-блогер

ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області РФ. Про це повідомив близький до Міноборони РФ Телеграм-канал «Рибарь».

Через цю станцію здійснюється прокачування газу для транзиту до Європи.

Офіційного підтвердження інформації про те, що ГВС взята під контроль українськими військовими, поки що немає.

Як пише видання «Верстка» із посиланням на родичів жителів Суджі, у самому місті немає електрики, води та зв'язку. За їхніми словами, влада не евакуює мешканців, хоча раніше обіцяла організувати їх виїзд з небезпечних районів. Про обстановку в місті та околицях люди дізнаються лише від тих жителів, хто виїхав самотужки.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.

Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.

7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ на 10 кілометрів вклинилися на територію Курської області.